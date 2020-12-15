محمد القناوي يفوز بجائزة أفضل طبيب أسنان فى الوطن العربى 2020

حصل الأستاذ الدكتور محمد القناوى، طبيب الأسنان ورئيس جامعة المنصورة السابق، على جائزة أفضل طبيب أسنان في الوطن العربي 2020، باستفتاء الجمهور، وذلك في الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب، التي أقيمت أمس بأحد فنادق القاهرة الكبرى.يُذكر أن الدكتور محمد حسن مصطفى القناوى من مواليد 1963 بمدينة بورسعيد، حصل على بكالوريوس طب الأسنان عام 1985، وعلى درجة الدكتوراه عام 1991.. ووُلّيَ رئيسًا لقسم جراحة الفم عام 2005، ثم وكيلًا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث عام 2006، وحتى انتخابه عميدًا لكلية طب الأسنان عام 2011، وعام 2014 صدر قرار جمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة المنصورة.من جانبه، يكرم مهرجان نجم العرب سنويا العديد من الفنانين، والإعلاميين، وفقا لاستفتاءات الجمهور على مستوى العالم العربى، وكرم هذا العام فى دروته الخامسة الفنان خالد النبوي والفنان أحمد زاهر، جائزة أحسن ممثل.