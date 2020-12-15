البرلمان الليبى يشكل لجنة لاقتراح خطة بديلة حال فشل الحوار السياسى

قرر مجلس النواب الليبي، تشكيل لجنة من 7 أعضاء، لاقتراح خطة بديلة في حال فشل الحوار السياسي.وحدد قرار المجلس رقم 20 لسنة 2020، الصادر بتاريخ أمس الإثنين، موعد انتهاء أعمال اللجنة بتقديم تقرير تفصيلي لمجلس النواب يتضمن نتائج أعمالها وتوصياتها مدعما ما أمكن بالوثائق والمستندات في هذا الشأن.وكان مجلس النواب الليبي استأنف جلسته الرسمية، أمس الإثنين، بمقره الدستوري في مدينة بنغازي برئاسة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الثاني لرئيس المجلس الدكتور احميد حومه.وشهد المسار السياسي الذي يسعى منذ الشهر الماضي الوصول إلى توافق حول الآلية التي سيتم اعتماد لاختيار السلطة الموحدة التي ستقود المرحلة الانتقالية التي ستنتهي بإجراء انتخابات وطنية بحلول ديسمبر من العام المقبل، بوادر انشقاق، حيث هدد 30 عضوا بلجنة ملتقى الحوار، في بيان أمس، تم إرساله للبعثة الأممية، بالانسحاب من بقية أعمال الملتقى، رفضا للمقترحات الجديدة التي طرحتها البعثة، على المشاركين وتتعلق بالتخفيض في نسبة التصويت وخلق نصاب جديد لتمرير الآلية محل الخلاف.واعتبر الموقعون على البيان، أن مقترحات البعثة معرقلة وما هى إلا صيغ مختلفة لمحتوى واحد مصمم أو مفصل على أشخاص بعينهم، مشددين على رفضهم أي "محاولة للالتفاف أو تجاهل تصويت الأغلبية في ملتقى الحوار.وطالب الموقعون عدم الاستمرار في اتخاذ أي خطوة بشأن المقترحين الأخيرين واستكمال التصويت على المقترحين (الثاني والثالث) بدون أي إضافات أو تعديل"، مهددين بالانسحاب من الحوار في صورة عدم التجاوب مع مطالبهم.وكانت البعثة أجرت، أمس الإثنين، جلسة تصويت على خيارين اثنين، يتعلق الأول بضرورة حصول الآلية التي سيتم اعتمادها لاختيار رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الحكومة، على نسبة ثلثي الأعضاء أي نسبة 75% من التصويت بالإضافة إلى 50+1 عن كل إقليم، أما الخيار الثاني فيتمثل في ضرورة حصول على 61% مع 50+1 عن كل إقليم، لكن الـ 30 عضوا الموقعين على البيان، رفضوا المشاركة في جلسة التصويت وهددوا بالانسحاب، الأمر الذي يهدد بدوره بعرقلة هذه المحاولة الأممية الجديدة لخلق توافق حول السلطة التنفيذية القادمة.