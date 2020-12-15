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الكرازة

وفد من الإكليريكية الكاثوليكية يهنئ الأنبا باخوم بعيد الميلاد

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:52 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
تريزة شنودة
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استقبل الأنبا باخوم، النائب البطريركيّ لشئون الإيبارشيّة البطريركيّة، وفدا من إكليريكيَي الإيبارشية الكاثوليكي، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وألقى الأنبا كلمة روحية بمناسبة عيد الميلاد، مشيرًا خلالها إلى أنّ ميلاد الرب يسوع والاحتفال به ليس مجرد مظاهر فارغة، لكن بتجسّد الرب يسوع أصبح للبشرية طبيعة جديدة، طبيعة تتسم بالتعامل كأبناء للآب وأخوة ليسوع لأن الروح القدس يسكن القلوب.

وتابع الأنبا باخوم خلال كلمته قائلًا: "هذه الطبيعة نجسّد بها التقاء الحق والرحمة ويتعانق فيها السلام والعدل كما يقول المرنم في مزمور ٨٥".

وفي ختام اللقاء، تمنّى نيافته للشمامسة أن يكونوا بميلاد المسيح فرحين حتى في وسط كل مصاعب الحياة.

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