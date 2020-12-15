الكويت تسجل وفاة و261 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الثلاثاء، تسجيل 261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 146710.وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 913 حالة.وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 56 حالة، فيما تم تسجيل 242 حالة شفاء من المصابين، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 142559 حالة.