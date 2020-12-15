«أوقاف مطروح» تهدى الجامعة 22 مجموعة رؤية

قال الشيخ حسن عبدالبصير، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، إنه تم إهداء ٢٢ مجموعة رؤية إلى جامعة مطروح، وذلك كهدية من وزارة الأوقاف.وأوضح أن ذلك جاء دعمًا للثقافة وتشابكًا بين المؤسسات لنشر قيم التسامح والتعايش وإثراء الفكر ومواجهة الأفكار الضالة وغرس الانتماء وتصحيح المفاهيم.