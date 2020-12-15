نائب رئيس جامعة طنطا يتابع تجهيزات المبنى الجديد بكلية التربية

تفقد الدكتور عماد عتمان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اليوم، سير العمل بالمبنى التعليمى الجديد بتربية طنطا، والاطمئنان على مدى جاهزيته للافتتاح خلال الفترة المقبلة.وأوضح نائب رئيس جامعة طنطا أن المبنى الجديد يتسع لـ500 طالب، بالإضافة إلى عدد 6 مدرجات فرعية سعة 250 طالبا، وعدد 2 معمل كمبيوتر، وعدد من المكاتب الإدارية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.شارك فى الجولة الدكتور عبدالحميد المنشاوى عميد كلية التربية، والدكتور شريف طه وكيل الكلية لشئون الطلاب، والدكتور أحمد هلال وكيل الكلية للدراسات العليا.