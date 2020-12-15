أحمد تيسير: دعم قطاع الأدوات الصحية ضرورة لتحريك السوق

أكد أحمد تيسير، سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، أهمية دعم القطاعات الاقتصادية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، للتخفيف من حدة الجائحة على الاقتصاد المصري.وشدد أحمد تيسير على ضرورة دعم كل القطاعات خاصةً البناء والتشييد لتحريك الصناعات المتعلقة منها السباكة والسيراميك والحديد والأسمنت وحدث بها ركود بسبب وقف تراخيص البناء لمدة 6 أشهر، فضلًا عن جائحة كورونا، لدفع عملية التنمية الشاملة وتصدير المنتجات المصرية خاصة مواد البناء والتشييد والأدوات الصحية لدول الجوار.وأشار سكرتير عام شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية إلى انخفاض الطلب على منتجات الأدوات الصحية الفترة الماضية بنحو 70% بسبب انتشار كورونا وقرار وقف البناء، مؤكدًا ضرورة نشر الاشتراطات الجديدة للبناء حتى يتم استكمال عمليات التشطيب، لتحريك السوق بعد حالة الركود التي شهدتها.وكان وزير التنمية المحلية، قد أصدر قرارًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكل المدن الكبرى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر، كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية.