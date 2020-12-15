القصة الكاملة لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

في يونيو 2017، وبالتحديد في احتفالية عيد العلم، أوصى الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من النشء، ومن بعدها استعدت وزارة التعليم العالي لوضع مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب في 2018، عن تشكيله وطبيعة عمله.وأعلن مجلس الوزراء منذ ساعات قليلة عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ."الدستور" عرض القصة الكاملة لصندوق رعاية المبتكرين والمراحل التي مر عليها حتى صدرت اللائحة التنفيذية له.مكتب براءة الاختراعقبل توجيه الرئيس بإنشاء صندوق دعم المبتكرين، امتلكت مصر مكتبًا للبراءات تابعًا لأكاديمية البحث العلمي تم تأسيسه عام 1951، وظلت أعداد المصريين الذين سجلوا براءاتهم في هذا المكتب قليلة جدًا مقارنة بالأجانب، فنذ تأسيس المكتب وحتى عام 2015 وحسب إحصائية أجرتها أكاديمية البحث العلمي، تبين أن نسبة المصريين تراوحت بين 30 و40% بالمقارنة بعدد الأجانب المتقدمين.وفي عام 2002 تم إنشاء جهاز تنمية الابتكار، وحدثت معه طفرة في أعداد البراءات الممنوحة لمصريين وبلغ عددها 118.وفي عام 2011 تم وضع منظومة جديدة للعمل لتقليل المدة الزمنية للمنح، وتتناسب مع النظام العالمي، وبالفعل زادت نسبة المصريين المتقدمين ببراءات للتسجيل من 9 إلى 37%.الرئيس يوجه بإنشاء صندوق رعاية المبتكرينفي عام 2017 وخلال احتفالية عيد العلم أوصى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ من النشء، يشارك فيه القطاع الخاص ويدعم إنشاء مدينة العلوم والابتكار بالعاصمة الإدارية الجديدة.فواجه المبتكرون في مصر صعوبات كثيرة في تمويل مشاريعهم واعتمادها على التمويل الحكومى أو من البنوك وتمويل ودعم الباحثين، وكان التفكير في إنشاء صندوق للمبتكرين آلية جديدة غير مسبوقة في مصر يعتمد على تمويل المخاطر مع إدارته بطريقة اقتصادية تخرج عن النطاق الحكومى حتى لا تمثل أى عبء على خزانة الدولة وتحت الإشراف المباشر لوزارة التعليم العالى والبحث العلمي."النواب" يوافق على مشروع القانونبعد توجيهات الرئيس تم وضع خطة عمل لإعداد مشروع قانون صندوق رعاية المبتكرين، وفي عام 2018 وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ، نهائيًا وذلك بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس، باعتباره أحد المشروعات التي تتطلب الموافقة بثلثي الأعضاء لكونه يتعلق بإحدى الحريات وحق الملكية الفكرية.ويدعم المشروع أنشطة البحوث والتطوير والابتكار فى المؤسسات التكنولوجية الوطنية الصغيرة والمتناهية الصغر بهدف زيادة قدراتها التنافسية وسيوفر تمويلًا إضافيًا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خارج موازنة الدولة.الدستور يكفل حرية البحث العلميكفل الدستور المصري من خلال المادة 23 حرية البحث العلمى وتشجيع مؤسساته ورعاية الباحثين والمخترعين وكفالة سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلى، وإسهام المصريين فى الخارج فى نهضة البحث العلمي.الوزراء يضع اللائحة التنفيذية للصندوقأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2587 لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.ووفقًا للائحة، يهدف الصندوق إلى دعم الباحثين والمبتكرين وتمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وإيجاد آليات جديدة لتمويلها من خلال تشجيع الأفراد والقطاعين الخاص والأهلى على القيام بذلك.كما نصت اللائحة على أن أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ الإجراءات المقررة فى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى.