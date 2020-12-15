إيطاليا: وفيات 2020 تعادل أحد أعوام الحرب العالمية الثانية

من الممكن أن يصل عدد الوفيات في إيطاليا في العام الحالي إلى نفس مستواها في أحد أعوام الحرب العالمية الثانية.وفي تصريحات لمحطة (ريا3) التليفزيونية، قال جيان كارلو بلانجياردو، رئيس هيئة الإحصاء الإيطالية (إيستات): "للأسف سنتجاوز بشكل طفيف حد الـ700 ألف حالة وفاة".وأضاف أن هذه قيمة مثيرة للقلق لأن آخر مرة وصلت فيها إيطاليا إلى هذا المستوى كان في عام 1944 إبان الحرب العالمية الثانية.في المقابل، انخفض معدل المواليد في الدولة المتوسطية من 420000 في عام 2019 إلى 400 ألف في هذا العام.يشار إلى أن إيطاليا متأثرة بقوة بجائحة كورونا، وقد أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل نحو 86ر1 مليون حالة إصابة وما لا يقل عن 65 ألف حالة وفاة بكوفيد- 19ونشرت (إيستات) أرقاما جديدة عن السكان في إيطاليا، وتوقعت وصول عدد سكان البلاد بحلول نهاية العام الجاري إلى نحو 59 مليون و641 ألف نسمة بتراجع بمقدار نحو 175 ألف نسمة مقارنة بالعام الماضي.ورصدت الإحصائيات زيادة معدلات الأعمار في المجتمع الإيطالي, حيث ارتفع متوسط عمر الفرد من 43 عاما في عام 2011 إلى 45 عاما في العام الحالي.