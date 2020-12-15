رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا: وفيات 2020 تعادل أحد أعوام الحرب العالمية الثانية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:28 م
وفيات إيطاليا
وفيات إيطاليا
وكالات
طباعة
من الممكن أن يصل عدد الوفيات في إيطاليا في العام الحالي إلى نفس مستواها في أحد أعوام الحرب العالمية الثانية.

وفي تصريحات لمحطة (ريا3) التليفزيونية، قال جيان كارلو بلانجياردو، رئيس هيئة الإحصاء الإيطالية (إيستات): "للأسف سنتجاوز بشكل طفيف حد الـ700 ألف حالة وفاة".

وأضاف أن هذه قيمة مثيرة للقلق لأن آخر مرة وصلت فيها إيطاليا إلى هذا المستوى كان في عام 1944 إبان الحرب العالمية الثانية.

في المقابل، انخفض معدل المواليد في الدولة المتوسطية من 420000 في عام 2019 إلى 400 ألف في هذا العام.

يشار إلى أن إيطاليا متأثرة بقوة بجائحة كورونا، وقد أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل نحو 86ر1 مليون حالة إصابة وما لا يقل عن 65 ألف حالة وفاة بكوفيد- 19

ونشرت (إيستات) أرقاما جديدة عن السكان في إيطاليا، وتوقعت وصول عدد سكان البلاد بحلول نهاية العام الجاري إلى نحو 59 مليون و641 ألف نسمة بتراجع بمقدار نحو 175 ألف نسمة مقارنة بالعام الماضي.

ورصدت الإحصائيات زيادة معدلات الأعمار في المجتمع الإيطالي, حيث ارتفع متوسط عمر الفرد من 43 عاما في عام 2011 إلى 45 عاما في العام الحالي.

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 14-12-2020

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

«الملا» يُصدر حركة تنقلات جديدة بقطاع البترول

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

image description

غرق 25 منزلا في حوض حسن بكري بدمياط في مياه الصرف الصحي (صور)

image description

مد وقف العمل بقرار أجهزة الصيد فى دمياط لمدة عام

الأكثر قراءة

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

دراسة: آلية شبيهة بالتسونامى فى الدماغ قد تنذر بالصداع النصفى

تعرف على مجموعة كبيرة من الأغذية والمشروبات لتقوية المناعة

اكتشاف فوائد جديدة للعزلة الاجتماعية

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو في بريطانيا

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
جلال حمام
مصر تتحدى المستحيل.. وتبني دولتها الحديثة
لواء. محسن الفحام
رؤية جديدة للحياة البرلمانية فى مصر
منى رجب
الانتخابات البرلمانية تنتصر رغم كورونا.. وآمال عريضة مع البرلمان الجديد
مؤمن المحمدي
12 دورى
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

محاضرة تناقش «تواصل اللغة المصرية القديمة لدى الشعب المصري» غدا

رضا عطية: نحتاج لقوانين تكافئ الطموحات العريضة والتحديات الكبري

جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو