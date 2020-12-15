رئيس «العربية للعلوم» يستقبل وفد نقابة الصحفيين بالإسكندرية لبحث التعاون

استقبل الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم، وفدًا من نقابة الصحفيين بالإسكندرية يترأسه الكاتب الصحفي، فكرى عبد السلام، لبحث سبل التعاون بين الأكاديمية العربية، ونقابة الصحفيين بالإسكندرية.ورحب الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية، بالوفد الذى ضم كل من «عمرو حافظ وكيل النقابة، وسيد سعيد سكرتير النقابة، وبسمة الشحات عضو المجلس ومراقب عام النشاط بالنقابة الفرعية» وهنأهم بمناسبة اختيارهم لمجلس النقابة.وأكد رئيس الأكاديمية على أهمية دور الصحافة والإعلام في ظل التطورات والتحديات في الوقت الراهن ودوره في ترسيخ القيم والثوابت المجتمعية.وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين نقابة الصحفيين بالإسكندرية والأكاديمية العربية، حيث أكد «عبد الغفار» استعداد الأكاديمية للتعاون مع النقابة في المجالات ذات الصلة.ومن جانبه عبر الكاتب الصحفي فكرى عبد السلام، والوفد المرافق له، عن شكره لرئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معربًا عن تطلعه لتعاون كامل مع ذلك الصرح العلمي العربي المتميز علي أرض مصر.وأشاد «عبد السلام» بما تمتلكه الأكاديمية من إمكانيات علمية ومعملية وبنية تحتية على أعلى مستوى مما جعلها في مصاف كبريات الجامعات في مصر والمنطقة العربية.