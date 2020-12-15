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القبلة

طلاب الأزهر ينظمون حملة للتبرع بالدم من أجل خدمة المجتمع

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:34 م
طلاب الأزهر
طلاب الأزهر
إسلام أبوالمجد
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تحت رعاية فضيلة الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ دشّنت كلية الصيدلة بالتعاون مع كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، برئاسة الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، والجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر EPSF-Azhar والجمعية العلمية لطلبة كلية طب الأزهر AMSA حملة للتوعية بأهمية التبرع بالدم وفوائده داخل الحرم الجامعي بالقاهرة.

يأتي ذلك بإشراف ومتابعة الدكتور لطفي دياب، عميد كلية الصيدلة (بنين)، والدكتور مصطفى الشافعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عبد الناصر المغازي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد الشافعي، المشرف على الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الأزهر EPSF-Azhar.

وخلال افتتاح الحملة بمقر كلية الصيدلة أكد الدكتور لطفي دياب، عميد الكلية، ثقته البالغة في شباب الجامعة، وأنهم مصدر فخرها؛ بما لديهم من قيم الوعي والانتماء، ولا سيما في ظل جهود مصر والأزهر في مسيرة الاستقرار والبناء.

وأوضح الدكتور أحمد الشافعي أن الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة EPSF-Azhar تعمل تحت مظلة كلية الصيدلة جامعة الأزهر، وأن الهدف الأساسي من الحملة هو زرع ثقافة التبرع بالدم، والحفاظ لمصر على مخزونها الآمن من الدم؛ تحقيقًا لرؤية مصر 2030.

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