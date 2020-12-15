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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الممشى السياحى بالزقازيق

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:27 م
ممدوح غراب
ممدوح غراب
سارة الوردانى
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تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة للممشى السياحي بمدينة الزقازيق، والتي تبدأ من أمام ديوان عام المحافظة، وذلك لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندسة سلوى صبحي وكيلة وزارة الإسكان بالشرقية عن الأعمال الجارية بالمشروع، حيث تمت الإشارة إلى أن الأعمال تشمل إقامة مسطحات خضراء وغرس أعمدة إنارة ودهان بلدورات وإقامة أحواض زهور وإنشاء مقاعد وبرجولات لجلوس المواطنين وتبليط الرصيف ببلاط الإنترلوك ليمثل متنفسا جديدا يليق بأبناء المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمرحلة الثالثة، وذلك بعد أن تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية للمشى، وذلك في إطار تنفيذ خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.

وناشد محافظ الشرقية المواطنين بالحفاظ على الممشى ونظافته، حيث أنه يمثل متنفسا طبيعيا لهم ويستخدم للاستراحة والتنزه وقضاء أوقات سعيدة.

رافق المحافظ في الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات.

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