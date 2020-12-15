بومبيو يتهم روسيا بزرع الفوضى في حوض البحر المتوسط

اتهم وزير الخارجة الأميركي مايك بومبيو، روسيا، اليوم الثلاثاء، بـ"تهديد الاستقرار في المتوسط" و"زرع الفوضى" في دول المنطقة.وفي بيان حول "نفوذ روسيا في المتوسط"، رد وزير الخارجية الأميركي المنتهية ولايته على نظيره الروسي سيرغي لافرورف "الذي اتهم الولايات المتحدة بممارسة ألعاب سياسية" في المنطقة، وقال: "السيد لافروف على خطأ ويحاول إعادة كتابة التاريخ"، منددا بسلوك موسكو في ليبيا واليونان وسوريا.