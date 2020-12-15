مقتل نائب حاكم ولاية بتفجير في العاصمة الأفغانية

قتل نائب حاكم ولاية كابول ومساعده، اليوم الثلاثاء، بانفجار قنبلة في العاصمة الأفغانية، وفق ما أفاد مسئولون، في آخر فصل من أعمال العنف في البلاد.وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن محبوب الله محبي قتل عندما انفجرت قنبلة مثبتة بسيارته بينما كان متوجها إلى مكتبه.كما أودى التفجير أيضا بمساعد نائب الحاكم الذي كان رفقته في السيارة، وجرح حارسان شخصيان.وبعد ساعات، لقي نائب رئيس المجلس الإقليمي في ولاية غور، عبدالرحمن أكشان، حتفه بتفجير مماثل في الولاية التي تقع في وسط البلاد.وقال مسئول محلي إن أكشان قتل وأصيب اثنان من حراسه عندما انفجرت "قنبلة لاصقة" كانت مثبتة بسيارته في مدينة فيروز كوه.وتجتاح البلاد موجة من أعمال العنف الدامية منذ بدء مفاوضات السلام بين الحكومة الأفغانية وطالبان في سبتمبر.وشهدت أفغانستان وكابول خصوصا سلسلة عمليات اغتيال طالت صحفيين ورجال دين وسياسيين ونشطاء حقوقيين.والأسبوع الماضي، قُتلت مذيعة أخبار بإطلاق النار عليها في مدينة جلال أباد في شرق البلاد، وهي ثاني صحفية تُقتل في أقل من شهر.وتعرضت العاصمة لإطلاق صواريخ مرتين هذا الشهر، ومؤخرا استهدفت هجمات مؤسسات تعليمية، كان أكثرها دموية الهجوم على جامعة كابول الذي ذهب ضحيته 22 شخصا غالبيتهم من الطلاب.وفي هجوم منفصل، الثلاثاء، في كابول، قتل شرطي وأصيب اثنان عندما هاجم مسلحون نقطة تفتيش.وتم تعليق مفاوضات السلام في الدوحة حتى يناير، ويتوقع عودة المفاوضين الحكوميين الأفغان إلى كابول هذا الأسبوع للتشاور.وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني وبعض كبار المسئولين الآخرين قد دعوا لنقل المحادثات من الدوحة الى أفغانستان.