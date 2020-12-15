الكنيسة تحتفل بعيد القديس نيقولاوس

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن مطرانية طنطا احتفلت بعيد القديس نيقولاوس في الكنيسة المسماة على اسمه، شفيعه وشفيع والأرشمندريت نقولا فانوس.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في نهاية القداس الإلهي وزع أيقونة القديس نيقولاوس على المصلين.وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، والذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لكافة الكنائس، عدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.