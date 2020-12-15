5 توصيات فى ختام مؤتمر استراتيجية بناء الوعى

أعلن كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، 5 توصيات، في ختام مؤتمر إطلاق مبادرة استراتيجية بناء الوعي، الذي عقد اليوم بمقر المجلس بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.وتضمنت التوصيات ضرورة تشكيل مجموعات أو لجان لمناقشة موضوعات المبادرة، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، بجانب إجراء بحث عن ماذا يريد المشاهد، يتم إنجازه بالتعاون مع أساتذة إعلام.وأيضا أوصت الفعالية، بضرورة التفكير في سبل إيجاد قنوات تواصل مع الإعلام الجديد، خاصة وأن الإعلام التقليدي يعاني من تراجع في كل العالم.وتناولت التوصية الرابعة ضرورة جودة المحتوى، بالتعاون بين المجلس الأعلى للإعلام ووزارة الأوقاف.وجاءت آخر توصية، بضرورة التفكير في إخراج هذه الأفكار التي طرحت للجمهور المستهدف.