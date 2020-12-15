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الكرازة

صورة وتعليق.. العذراء الهادية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:34 م
العذراء الهادية
العذراء الهادية
جرجس صفوت
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نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لأيقونة "العذراء الهادية".

وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلا: "الأيقونة الأرثوذكسيّة المعروفة بـ"العذراء الهادية"، وهي تصوّر العذراء مريم حاملة ولدها يسوع وهي تنظر إلى الناظرين في الأيقونة وتشير بكفّها التي تمسك بيده، كأنّها تقول لهم: "لا تنظروا إليّ بل انظروا إليه واسمعوا له".

وأضاف: "الأيقونة هي سيدة صيدنايا المقدسة موجودة في دير سيدة صيدنايا البطريركي في سوريا، ومعروف أن الأنجيلي لوقا رسم عدة أيقونات لوالدة الإله بعد أن أخذ البركة منها مباشرة وبحسب التقليد المكتوب والشفهي فإن واحدة من الأيقونات التي رسمها الإنجيلي لوقا موجودة بدير سيدة صيدنايا البطريركي في سوريا، ولكن كيف وصلت الأيقونة للدير، فالقصة تقول إن الإمبراطور جوستنيان بنى عدة كنائس وأديرة منها دير السيدة في صيدنايا بعد رؤيا حصلت له. وبدأت حياة رهبانية نسائية تنمو في الدير".

وتابع: "وفي إحدى المرات زار الدير راهب مسافر إلى القدس لحضور عيد الفصح فطلبت منه رئيسة الدير أن يجلب للدير من القدس أيقونة للسيدة العذراء تبقى بركة في الدير يتبرك بها المؤمنون، فوعدها بأن يحضر لها طلبها. وخلال سفره لحضور العيد استقبله زوجان طاعنان فى السن، وليس عندهما أولاد، وخلال إقامته عندهما صارحاه بموضوع كان يسبب لهما القلق، ألا وهو: عندهما أيقونة للسيدة العذراء يتوارثها الأبناء عن الآباء بعائلتهما، وبما أنهما ليس عندهما وريث فكانا قلقين على مصير الأيقونة، وخاصة أنها عجائبية ومن صنع لوقا الإنجيلي".

وأكمل: "فقص الراهب على مسامعهما طلب رئيسة دير سيدة صيدنايا فوافقا مباشرة على إيداع الأيقونة في الدير، وهكذا يطمئنان عليها".
صورة وتعليق.. العذراء الهادية
صورة وتعليق.. العذراء الهادية

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