أذربيجان: 41 وفاة و4273 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4273 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 183259 شخصًا على مستوى البلاد.وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 2007 حالات فور تسجيل 41 وفاة جديدة، مُضيفة أن عدد المتعافين من المرض بلغ 119005 حالات حتى الآن.وأشارت الوكالة إلى أنه تم إجراء 17231 مسحة للكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا" على مدار أمس الإثنين، وأجرت أذربيجان 1980579 مسحة منذ بدء تفشي الوباء إلى الآن.