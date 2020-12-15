مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

أدانت مصر إعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ- في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يعد خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.