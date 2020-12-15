مصر تدين إعلان إسرائيل خطة لإنشاء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:58 م
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أدانت مصر إعلان السلطات الإسرائيلية خطة لإنشاء نحو 8300 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس.
وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ- في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يعد خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد حافظ- في بيان اليوم الثلاثاء- أن ذلك يعد خرقًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.