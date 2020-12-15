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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران: 223 وفاة و7 آلاف إصابة جديدة بكورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:07 م
إيران كورونا
إيران كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 آلاف و704 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما لاري -في بيانها اليومي- أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات في إيران إلى مليون و123 ألفا و474 حالة من بينها 5 آلاف و704 حالات في وضع حرج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "مهر" الإيرانية.

كما سجلت السلطات الصحية الإيرانية 223 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ بذلك عدد الوفيات منذ بداية الوباء 52 ألفا و670 شخصا.

وأشارت لاري إلى أن عدد المتعافین من الفیروس بلغ 833 ألفا و276 شخصا حتى الآن.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الصحة أن 6 ملايين و797 ألفا و469 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بفیروس "کوفید 19" في أنحاء إيران حتی الآن.

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