الأنبا نيقولا: فلنرسم بتقدماتنا ابتسامة الفرح على وجوه الأطفال المعوذين

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ونحن نستعد لاستقبال الطفل المولود في مذود حقير بملابس تليق بهذا الملك الذي قدم له المجوس الذهب واللبان والمر، فلنقدم له نحن أيضًا هدايانا في شخص الأطفال المعوذين.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأطفال كانوا أول الشهداء الذين أزهق دمهم من أجله. كما أنه هو القائل فيهم "مِنْ أَفْوَاهِ الأَطْفَالِ وَالرُّضَّعِ هَيَّأْتَ تَسْبِيحًا" (مت 21:16)، وكذلك "دَعُوا الأَوْلاَدَ يَأْتُونَ إِلَيَّ وَلاَ تَمْنَعُوهُمْ لأَنَّ لِمِثْلِ هؤُلاَءِ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ" (مت 14:19)، فلنرسم بتقدماتنا ابتسامة الفرح على وجوههم، وغبطة العيد في قلوبهم.