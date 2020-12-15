«السياسات الدولية» المعنية ببناء مستقبل الطاقة المستدامة تعقد ندوة افتراضية

تعقد شبكة السياسات الدولية المعنية ببناء مستقبل للطاقة المستدامة باستخدام مصادر الطاقة المتجددة REN21 Renewables ندوة علمية حول مراجعة أهداف تقرير الحالة العالمية لمصادر الطاقة المتجددة 2021 المقرر عقدها في الفترة من 5 إلى 19 يناير 2021.ومن المقرر أن يشارك في هذه الندوة الافتراضية عبر شبكة الإنترنت العديد من الخبراء والباحثين والعلماء بمجال الطاقات المتجددة حول العالم.وتؤكد REN21 Renewables أن عام 2020 عامًا مليئًا بالتحديات والصعوبات، وكانت إحدى النقاط المضيئة لمجتمع REN21 هي الأكاديمية الخاصة REN21 التي تم تأسيسها في عام 2020 في نوفمبر.وتوضح REN21 Renewables أنه مع وجود الكثير من عدم اليقين في هذا الوقت، نجد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى التوثيق الشامل لحالة مصادر الطاقة المتجددة في GSR.