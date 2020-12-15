ضبط أغذية منتهية الصلاحية بالغربية

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين في الغربية، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.وأسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات من محل شهير بميدان ستوتة في مدينة طنطا، عبارة عن "10 كيلو سجق، 16 كيلو سمن نيوزيلاندي بدون بيانات، 9 علب توشكى كريمة مبسترة، 10 علب كفتة أطياف، 24 كيلو سجق الجميع منتهي الصلاحية، تم تحرير محضر برقم 31444 لسنة 2020 جنح أول طنطا.