رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط أغذية منتهية الصلاحية بالغربية

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 04:57 م
ضبط أغذية منتهية
ضبط أغذية منتهية الصلاحية
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
شنت مديرية التموين في محافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين في الغربية، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية المنتهية الصلاحية وضبط الأسواق، وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأسفرت الحملة عن ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وبدون بيانات من محل شهير بميدان ستوتة في مدينة طنطا، عبارة عن "10 كيلو سجق، 16 كيلو سمن نيوزيلاندي بدون بيانات، 9 علب توشكى كريمة مبسترة، 10 علب كفتة أطياف، 24 كيلو سجق الجميع منتهي الصلاحية، تم تحرير محضر برقم 31444 لسنة 2020 جنح أول طنطا.

موضوعات متعلقة

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020.. استعلم الآن عبر موقع أكاديمية الشرطة

أولى ضحايا الطقس.. مصرع أب وطفليه في حادث بكفر الشيخ (صورة)

«باتمان» الشيخ زايد: «اشتريتها من أمريكا وانتظروا الرجل العنكبوت»

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

image description

غرق 25 منزلا في حوض حسن بكري بدمياط في مياه الصرف الصحي (صور)

image description

مد وقف العمل بقرار أجهزة الصيد فى دمياط لمدة عام

الأكثر قراءة

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

دراسة: آلية شبيهة بالتسونامى فى الدماغ قد تنذر بالصداع النصفى

تعرف على مجموعة كبيرة من الأغذية والمشروبات لتقوية المناعة

اكتشاف فوائد جديدة للعزلة الاجتماعية

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو في بريطانيا

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
جلال حمام
مصر تتحدى المستحيل.. وتبني دولتها الحديثة
لواء. محسن الفحام
رؤية جديدة للحياة البرلمانية فى مصر
منى رجب
الانتخابات البرلمانية تنتصر رغم كورونا.. وآمال عريضة مع البرلمان الجديد
مؤمن المحمدي
12 دورى
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

محاضرة تناقش «تواصل اللغة المصرية القديمة لدى الشعب المصري» غدا

رضا عطية: نحتاج لقوانين تكافئ الطموحات العريضة والتحديات الكبري

جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو