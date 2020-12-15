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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو فى بريطانيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:49 م
النمو في بريطانيا
النمو في بريطانيا
وكالات
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قالت مؤسسة خيرية معنية بالطبيعة والحياة البرية، إن أفضل طريقة لزراعة المزيد من الأشجار في بريطانيا، هي السماح بنثر البذور بشكل طبيعي على الأرض، بدلا من قيام الأشخاص بإعادة زرعها.

وذكر تقرير جديد صادر عن مؤسسة "ريوايلدينج بريطانيا"، ونُشر اليوم الثلاثاء، أن السماح للغابات بـ"التوسع بصورة طبيعية"، هو أكثر فاعلية من حيث التكلفة، ويقلل خطر إصابة الأشجار بالأمراض، ويخلق غابات تتمتع بقدر أكبر من الصحة بشكل عام.

وبحسب إحصاءات المؤسسة الخيرية، فإن نسبة الغطاء الشجري في بريطانيا تبلغ في المتوسط 13 بالمئة، بينما تبلغ بأوروبا في المتوسط 46 بالمئة.

وبمزيد من التفصيل، أوضح التقرير أن كلا من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، لديها أكثر من 30 بالمئة من الغطاء الشجري، بينما تبلغ النسبة في السويد 69 بالمئة وفي فنلندا 74 بالمئة.

وتحث المؤسسة الخيرية الحكومة على مضاعفة غطاء الغابات في بريطانيا من 13 إلى 26 بالمئة بحلول عام 2030.

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