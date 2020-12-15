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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الوكالة الأوروبية للأدوية تجتمع في 21 ديسمبر بشأن لقاح «فايزر»

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:15 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
وكالات
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أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية، اليوم الثلاثاء، أنها ستجتمع في 21 ديسمبر لإبداء الرأي بلقاح فايزر-بايونتيك ضد مرض كوفيد- 19.

وتكون الوكالة قدمت بذلك موعد الاجتماع الذي كان مقررًا في الأساس في 29 ديسمبر، وستعلن خلال هذا الاجتماع الترخيص للقاح فايزر- بايونتيك من عدمه على ما أوضحت الوكالة، مشيرة إلى أنها تلقت بيانات إضافية بهذا الخصوص.

وكانت ألمانيا أعلنت، الثلاثاء، أنها تراهن على صدور ترخيص من الاتحاد الأوروبي لهذا اللقاح "قبل عيد الميلاد".

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، للصحفيين: "الهدف هو أن نحصل على الموافقة قبل عيد الميلاد، نريد أن نبدأ حملة التطعيم في ألمانيا قبل نهاية العام الحالي".

وتمارس ألمانيا، التي تواجه موجة ثانية من انتشار الفيروس، ضغوطا في الكواليس على الوكالة والاتحاد الأوروبي، لتسريع عملية إصدار ترخيص للقاح الذي طوره المختبر الألماني بايونتيك بالتعاون مع العملاق الأمريكي فايزر، كما أوردت صحيفة "بيلد".

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