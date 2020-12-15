وزير الإسكان يبحث إنجاز مشروع جمعية المستثمرين بحدائق أكتوبر

التقى، ظهر اليوم، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفدا من جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر برئاسة الدكتور محمد خميس شعبان، لبحث إنجاز مشروع الإسكان التابعة للجمعية بمدينة حدائق أكتبور على مساحة 150 فدانًا.حضر اللقاء من جانب الوزير الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندسة رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للتخطيط والمشروعات، ومن جانب جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر وفد يمثل المستفيدين من مشروع الإسكان، يضم كلا من عمر الصعيدى، أمين الصندوق بالجمعية، وعبير عصام، عضو مجلس الإدارة، ووحيد حمدى، عضو لجنة الإشراف على المشروع.واستعرض الدكتور محمد خميس شعبان على، معالى وزير الإسكان، مراحل إنشاء المشروع وما تم في المرافق والخدمات والعمارات السكنية، كما تم شرح بعض الموقات التى تواجه المشروع لسرعة حلها مع الأجهزة التنفيذية.وأصدر وزير الإسكان تعليماته الفورية لقيادات هيئة المجتمعات العمرانية بتسهيل كل المعوقات لإنهاء مشروع إسكان ١٥٠ فدانًا الخاصة بجمعية المستثمرين، تمهيدا لافتتاحه خلال العام المقبل.