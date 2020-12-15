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الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تراجع معظم‭ ‬بورصات الخليج مع تزايد وفيات كورونا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:52 م
أسواق الخليج
أسواق الخليج
وكالات
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تراجع معظم أسواق الخليج الرئيسية، اليوم الثلاثاء، مع تزايد الوفيات والتوسع في إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا، مما ألقى بظلاله على التفاؤل بشأن تطوير لقاحات وبدء التطعيم.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 300 ألف، أمس الإثنين، مع بدء حملة التطعيم، في حين فُرضت قيود أشد في لندن ويتوقع أن تقتفي دول أوروبية أثرها.

وتراجع معظم الأسواق الأسيوية ونزل مؤشر إم.إس.سي.إي للأسهم في آسيا والمحيط الهادي ما عدا اليابان 0.4 بالمئة لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوع بعدما سجل مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة.

وفقد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي نحو واحد بالمئة في أكبر انخفاض منذ الثالث من نوفمبر.

خسر سهم إعمار العقارية القيادي 2.8 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك الإمارة، 2.3 بالمئة.

أظهر مسح يوم الإثنين أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في دبي انكمشت للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، إذ هبطت جائحة كورونا بمعنويات الشركات إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ونزل مؤشر آي.إتش.إس ماركت لمديري المشتريات بدبي المُعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 49.0 في نوفمبر من 49.9 في أكتوبر.

وربح مؤشرا دبي وأبوظبي في 23 جلسة من 30 جلسة منذ أول نوفمبر.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر الرئيسي 0.4 بالمئة بفعل هبوط سهم بنك أبوظبي الأول 0.7 بالمئة.

واستقر المؤشر القطري تقريبا. وتقدم البنك التجاري الرابحين على المؤشر مضيفا 1.7 بالمئة بينما كان بنك قطر الوطني أكبر خاسر وفقد 0.6 بالمئة.

وأغلق المؤشر السعودي الرئيسي دون تغيير يذكر تقريبا وفقد سهم بنك الرياض 2.2 بالمئة وكان أكبر خاسر بينما أضافت الشركة السعودية للتنمية الصناعية 1.3 بالمئة.

كشفت بيانات رسمية، اليوم الثلاثاء، عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في السعودية زاد 5.8 بالمئة في نوفمبر مقارنة مع الشهر نفسه قبل عام.

وخارج الخليج، ارتفع المؤشر المصري القيادي نحو 0.1 بالمئة. وتقدم سهم مستشفى كليوبترا 3.9 بالمئة والمجموعة المالية هيرميس 2.3 بالمئة.

السعودية فقد المؤشر 0.01 بالمئة إلى 8659 نقطة
أبوظبي خسر المؤشر 0.4 بالمئة إلى 5133 نقطة
دبي هبط المؤشر 0.97 بالمئة إلى 2531 نقطة
قطر نزل المؤشر 0.01 بالمئة إلى 10481 نقطة
مصر صعد المؤشر 0.09 بالمئة إلى 11058 نقطة
البحرين فقد المؤشر 0.07 بالمئة إلى 1493 نقطة
سلطنة عمان كسب المؤشر 0.3 بالمئة إلى 3608 نقاط
الكويت ارتفع المؤشر 0.4 بالمئة إلى 6111 نقطة

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