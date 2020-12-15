«الروم الأرثوذكس»: رسم الصليب صلاة في حد ذاته

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، تحت شعار "كيفية رسم علامة الصليب أرثوذكسيًا؟".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في التقليد الأرثوذكسي رسم الصليب يكون بضم أصابع الإبهام إلى السبّابة إلى الوسطى لليد اليمنى في نقطة واحدة، وهذا يرمز إلى الثالوث الأقدس، وبضم الإصبعين الآخرين إلى بطن كف اليد، وهذا يشير إلى تجسد الرب يسوع المسيح في أحشاء والدة الإله بطبيعتيه "الإلهية والإنسانية التامتين المتّحدتين دون اختلاط ولا تحوّل ولا انقسام ولا انفصال ولا تشوش".وأضاف: "يتم رسم المؤمن علامة على نفسه، بالشكل التالي:1- تُرفع البد اليمنى وتلامس بالأصابع الثلاثة جبهته.. وهذا يشير إلى السماء حيث الابن- الكلمة- مع الآب والروح القدس منذ الأزل.2- تُنزل اليد إلى البطن.. وهذا يشير إلى نزول الابن- الكلمة- من السماء وتجسد يسوع المسيح وصلبه وموته.3- تُرفع اليد على كتفه اليمينى.. وهذا يشير لقيامة الرب يسوع المسيح وجلوسه عن يمين الآب.4- تُنقل اليد إلى الكتف اليسرى.. وهذا يشير إلى مجيء يسوع المسيح الثاني ليُدين الأحياء والأموات".وتابع: "بهذا فإن رسم الصليب في التقليد الأرثوذكسي متعلق بنزول الابن- الكلمة- يسوع المسيح من السماء، تجسده، آلامه، موته، قيامته، ومجيئه الثاني.. وهذا يتوافق مع العقيدة المسيحية الأرثوذكسية الحقة.. كما أن الكاهن يبارك المؤمنين بإشارة الصليب من اليسار إلى اليمين".واختتم: "إن رسم علامة الصليب هو شكل من أشكال الصلاة أو التعبير عنها، خاصة عندما ندخل إلى الكنيسة، أو نمر بالقرب من كنيسة حيث يوجد القربان المقدس أو مزار.. وكذلك عندما نستيقظ، نغادر المنزل، نبدأ العمل، قبل تناول الطعام وبعده، ونذهب إلى الفراش.. وأيضًا عندما نكون في أوقات الحاجة والإغراء والخطر".