22 ديسمبر.. كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك تنظم رياضة روحية

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن كنيسة القديس كيرلس للروم الكاثوليك بمصر الجديدة تدعو للمشاركة في الرياضة الروحية للاستعداد لعيد الميلاد المجيد، في السابعة من مساء يوم الثلاثاء، الموافق ٢٢ ديسمبر.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه يلقي اللقاء الأب عماد كميل اللعازري بعنوان "ميلاديات".وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، والذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لجميع الكنائس، عدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.