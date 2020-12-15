البابا تواضروس يكشف سبب عدم انعقاد المجمع المقدس فى 2020

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن السبب الكامل الذي تسبب في عدم انعقاد المجمع المقدس لعام 2020 هو أن المجمع يجب أن يكون بالحضور.وأضاف البابا في تصريحات له: "كيف أقوم بعمل مجمع مقدس وهناك ٣٥ مطرانًا وأسقفًا بالخارج لا يستطيعون الحضور؟! وبعد انتشار العدوى قررنا تأجيل المجمع، لا يوجد خلاف داخل المجمع هناك اختلافات في وجهة النظر في بعض القضايا، في المجمع ١٢٨ مطرانا وأسقفا وكل واحد له وجهة نظر وهذا أمر طبيعي، وتعدد الآراء يثري الموضوع".