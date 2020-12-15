خروج وتعافي 26 حالة من كورونا بمستشفيات العزل بالبحيرة

شهدت مستشفيات العزل بمحافظة البحيرة خروج 26 حالة تعافٍ من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفيات فى جميع أنحاء المحافظة.وأكد الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن هذه الحالات تم خضوعها لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية، وتم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مضيفًا أنه تم التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على اتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.كما قدم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة الشكر والتقدير لجميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بجميع المستشفيات، داخل محافظة البحيرة على تفانيهم في العمل، والجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.