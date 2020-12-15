السويدي: انتخابات برلمان 2020 حرة ونزيهة (فيديو)

وأثبتن وجودهن، ولم نرَ هذا من قبل».

قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن انتخابات ٢٠٢٠ تختلف تماما عن الانتخابات السابقة، موضحا أن مصر شهدت انتخابات حرة نزيهة.وأضاف «السويدي»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن هناك عدة أمور إيجابية تم رصدها من جانبه، قائلا: «أنا نائب من سنة ٢٠٠٠ فوجدت خلال انتخابات ٢٠٢٠ شبابًا أصبح لهم دور كبير على أرض الواقع على مستوى الجمهورية بالكامل، كما رأينا شبابًا صعدوا بجهودهم، وأصبحوا نوابًا بمجهودهم، كما رأينا سيدات تقدمن