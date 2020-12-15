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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

«أحوال»: الاقتصاد التركي نجا من العقوبات الأمريكية.. وصناعة الدفاع في خطر

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:31 م
الاقتصاد التركي
الاقتصاد التركي
إسراء صلاح الدين
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أكد موقع "أحوال" التركي، أن العقوبات الأمريكية المفروضة على تركيا لشرائها نظام الدفاع الصاروخي الروسي ستبقي اقتصادها الهش سليمًا، لكن الإجراءات سيكون لها تأثير خطير على صناعة الدفاع، والتي تتطلب قطع غيار مستوردة لإنتاج الأسلحة وبيعها في الخارج.

ووافق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب على الإجراءات العقابية، أمس الإثنين، مستبقا مطالبة الكونجرس بمعاقبة تركيا بموجب قانون مكافحة خصوم الأمريكتين من خلال العقوبات (CAATSA).

وتستهدف العقوبات الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية (SSB)، حيث تحظر تراخيص التصدير لأي سلع وخدمات يتم نقلها إلى المنظمة.

ومن المقرر أن يكون تأثير العقوبات على اقتصاد تركيا محدودًا، كان بإمكان ترامب الموافقة على خطوات تستهدف الصناعة المصرفية في البلاد وقطاعات أخرى أكثر أهمية، لكنها استهدف صناعة الدفاع.

ويسعى الرئيس رجب طيب أردوغان إلى تطوير الصناعة كجزء من الجهود المبذولة لتحويل تركيا إلى قوة إقليمية وعالمية مستقلة عن الوصاية الغربية.

يذكر أن SSB هي وكالة المشتريات العسكرية في تركيا، تبرم عقود الشراء وهي مسؤولة عن أكثر من 600 مشروع للصناعات الدفاعية تتراوح من تطوير المحركات النفاثة إلى إنتاج الذخيرة.

وقال الخبراء إن العقوبات تعني أن شراء الأسلحة وقطع الغيار من قبل SSB من الموردين غير الأمريكيين سيكون أكثر تعقيدًا.

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