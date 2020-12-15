مواقف كوميدية تجمع أبطال «إسعاف يونس» (فيديو)

كشفت منصة WACH iT، عن بعض المشاهد الكوميدية التي جمعت أبطال مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمالها الأصلية، خلال الأحداث.ونشرت المنصة تلك المشاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" منها مقطع فيديو ظهر فيه المرضى الذين عالجهم الدكتور "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، خلال أحداث المسلسل وهم يتحدثون عن أخلاقه السيئة في بث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصدر هاشتاج "امسك دكتور متحرش".لاحقًا نشرت المنصة فيديو آخر لنفس المرضى وهم يشيدون بالطبيب يونس في بث مختلف، مؤكدين حسن تعامله معهم، وعلقت ساخرة: "آسفين يا جماعة.. حلينا المشكلة مع الناس".على صعيد آخر، من المقرر أن يبدأ عرض حلقات المسلسل عبر المنصة ابتداء من يوم ١٦ ديسمبر الجاري."إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.