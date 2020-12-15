رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواقف كوميدية تجمع أبطال «إسعاف يونس» (فيديو)

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 08:33 م
إسعاف يونس
إسعاف يونس
أمير محمد خالد
طباعة
كشفت منصة WACH iT، عن بعض المشاهد الكوميدية التي جمعت أبطال مسلسل "إسعاف يونس"، أحدث أعمالها الأصلية، خلال الأحداث.

ونشرت المنصة تلك المشاهد عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" منها مقطع فيديو ظهر فيه المرضى الذين عالجهم الدكتور "يونس" الذي يجسده الفنان محمد أنور، خلال أحداث المسلسل وهم يتحدثون عن أخلاقه السيئة في بث مباشر على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصدر هاشتاج "امسك دكتور متحرش".

لاحقًا نشرت المنصة فيديو آخر لنفس المرضى وهم يشيدون بالطبيب يونس في بث مختلف، مؤكدين حسن تعامله معهم، وعلقت ساخرة: "آسفين يا جماعة.. حلينا المشكلة مع الناس".

على صعيد آخر، من المقرر أن يبدأ عرض حلقات المسلسل عبر المنصة ابتداء من يوم ١٦ ديسمبر الجاري.

"إسعاف يونس" أحدث أعمال WATCH iT الأصلية، ومن المنتظر عرضه على مدار 10 حلقات.

تدور أحداث المسلسل حول طبيب يؤسس مشروعه الخاص لعلاج المرضى، إلا أنه يخوض الكثير من المواقف الكوميدية، ويشاركه في الحلقات العديد من ضيوف الشرف.

مسلسل "إسعاف يونس" بطولة كلٍِ من محمد أنور، سارة سلامة، منة عرفة، محمد علي رزق، إيمان السيد، أحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، خليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة سينرجي.

موضوعات متعلقة

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

الصور

image description

حريق هائل بإحدى الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحى غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة غدا في القاهرة لسوء حالة الطقس

وزير الرياضة يُحقق مع اللجنة الخماسية في إهمال منتخب الشباب

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو فى بريطانيا

دراسة جديدة تكشف المسئول عن تدمير حضارات الأنهار فى آسيا

كل ما تريد معرفته عن مشروع الرعاية الصحية للمهندسين 2021

بريطانية تهدي صديقها الكفيف نسخة بارزة لسونار يصور جنينهما

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس والأبوة المستمرة
ثروت الخرباوي
بدعة النسخ فى القرآن
منى رجب
عرفت الأستاذ نجيب محفوظ
ماجد حبته
روائى دبلوماسى جندى جاسوس!
المزيد

الثقافة

قبل الإغلاق.. تعرف على برنامج المركز الثقافى السويسرى

غدًا.. افتتاح معرضين لـ أبوبكر النواوى وإيمان البنا بمركز الجزيرة للفنون

كلمات ميثم راضى الـ«رديئة» فى طبعة ثالثة عن منشورات المتوسط

صفاء عبدالمنعم عن وصول 148 سيدة لـ«النواب»: آن لـ درية شفيق أن تسعد فى مرقدها