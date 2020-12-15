فحص 332 ألف طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم المبادرة ونجاحها في الوصول إلى جميع تلاميذ المدارس الابتدائية بكل مدن ومراكز المحافظة، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضر منذ انطلاق المبادرة في بداية شهر نوفمبر، وحتى الآن بلغ 332 ألفًا و282 طالبًا وطالبة، وتم فحص 246197 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 86085 من طلاب الحضر.وأكد محافظ البحيرة أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية، بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا، وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الأنيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة).ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال، ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل، على منحنيات النمو وفى حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب إلى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه، وتتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تمامًا.