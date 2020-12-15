وزير الزراعة يتفقد وحدات الإنتاج في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية

قام السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بجولة في معهد الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة، يرافقه لدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد سعد، مدير معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، بدأت بتفقد أقسام إنتاج لقاحات حيوانات المزرعة والسيادية مثل لقاح الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والوحدات الإنتاجية المختلفة وكذلك وحدات إنتاح لقاحات إنفلونزا الطيور.وأشاد ‏القصير بإدارة المعهد والباحثين،وحثهم على إجراء مزيد من الأبحاث التطبيقية لزيادة وتطوير الإنتاج من اللقاحات البيطرية.وقال وزير الزراعة، إن معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة يعد صرحا عظيما وقلعة صناعة اللقاحات في مصر والشرق الأوسط، ومن أعرق المعاهد البحثية المتخصصة منذ عام 1903 في مجال بحوث وإنتاج اللقاحات والأمصال والمواد المشخصة لوقاية الحيوانات والدواجن من الأمراض الوافدة والمتوطنة، فهو معهد بحثي تطبيقي يساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة من خلال السيطرة على الأمراض، حيث ساهم سابقا في القضاء على مرض طاعون الخيل والطاعون البقري.