«عبد العال» يهنئ «الغانم» بإعادة انتخابه رئيسًا للبرلمان الكويتي

بعث الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة ب‍دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمناسبة فوزه برئاسة مجلس الأمة الكويتي للفصل التشريعى السادس عشر.وأعرب عبد العال عن خالص التهنئة بمناسبة تجديد الثقة "للغانم" لتولي رئاسة مجلس الأمة، قائلًا: "إنها ثقة غالية صادفت أهلها، رشحكم لها ما تتميزون به من ملكات وقدرات ظهرت نتائجها على صفحة أعمالكم فيما يختص بالشأن البرلماني".وأردف عبد العال: "نحن في مصر نحمل لبلدكم الشقيق كل العرفان والتقدير لمواقفه الصلبة وتوظيفه علاقاته الدولية وقدراته الاقتصادية والدبلوماسية من أجل دعم مصر وتجاوزها كثير من المصاعب ".وأكد عبد العال أننا على ثقة تامة – بفضل رئاستكم لهذا المنصب - من توطيد أطر التعاون بين مجلسكم الموقر ومجلس النواب المصرى من أجل صالح البلدين الشقيقين، متمنيًا المزيد من العطاء والتقدم لشعب دولة الكويت الشقيق.