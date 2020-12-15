«الغذاء والدواء الأمريكية»: 94.1% نسبة فاعلية لقاح «موديرنا»

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية اليوم الثلاثاء عن فعالية لقاح موديرنا بنسبة 94.1٪، وفقا لما أوردته فضائية "الحرة" فى نبأ عاجل اليوم الثلاثاء.يأتي هذا فيما طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية بالتحرك سريعًا ومنح تراخيص عاجلة للقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).جدير بالذكر أن شركة موديرنا الأمريكية للأدوية صرحت بأنها ستقدم طلبًا لهيئة الغذاء والدواء الأمريكية "إف دي إيه" للحصول على تصريح استخدام طارئ للقاحها المضاد لفيروس كورونا.وتعد شركة "موديرنا" هي ثاني صانع لقاح أمريكي يتقدم بطلب للحصول على تصريح استخدام طارئ، حيث سبق أن قدمت شركة "فايزر" طلبها في 20 نوفمبر، وقالت إنها تستطيع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من لقاحها هذا العام، يذهب نصفها تقريبًا إلى الولايات المتحدة، وهو لقاح من جرعتين أيضًا.