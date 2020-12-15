«قومي الأمومة» يناقش مع «شركاء من أجل الطفولة» مناهضة العنف

التقت الدكتورة سحر السنباطي، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، 30 طفلا وطفلة من فريق "شركاء من أجل الطفولة" لحماية ومناهضة العنف ضد الأطفال من محافظة القاهرة، بهدف عرض بعض القضايا الخاصة بهمـ والتي سيتناولها المجلس خلال الفترة القادمة وخاصة حملات التوعية.ورحبت السنباطي بأعضاء الفريق، معربة عن سعادتها بهذا اللقاء المهم، لافتة إلى أهمية مشاركة الأطفال في جميع الموضوعات والقضايا التي يتناولها المجلس والتي تخصهم بشكل مباشر مؤكدة على أهمية مقترحاتهم والتي دائما تأتي بثمارها.وخلال اللقاء، عرض الأطفال المشاركين إنجازاتهم خلال الثلاث سنوات السابقة وندوات التوعية التي تم تنفيذها لتوعية أقرانهم بحقوق الطفل والتعريف بخط نجدة الطفل 16000 وخدماته وآلياته في حماية الأطفال المعرضين للخطر.كما أكد الأطفال أعضاء فريق "شركاء من أجل الطفولة"، على أن المجلس كان وسيظل السند الأول لهم معربين عن سعادتهم بإتاحة فرص المشاركة التي يتبناها المجلس وأنها شيء هام بالنسبة لهم.وأكدت السنباطي ضرورة عقد العديد من الدورات التدريبية لهؤلاء الأطفال على الموضوعات الهامة كالمواطنة والمشاركة الفعالة ومهارات التواصل والتربية المدنية مشيرة إلى أنه سيتم إعداد برنامج توعوي يقوم بتنفيذه الأطفال بأنفسهم مؤكدة على أهمية الرسائل من القرين للقرين.وأضافت، أنه سيتم تنفيذ العديد من المعسكرات في المحافظات المختلفة للتعرف على المشكلات الخاصة بالأطفال في المحافظات الأخرى والقضايا التي تعوق التنمية، ومقترحاتهم في حلها، لافتة إلى أن المجلس يسعى إلى لتشكيل فريق من الأطفال بجميع المحافظات.