التحقيق مع 142 موظفًا «زوغوا من العمل» بالبحيرة

شنت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالبحيرة، بالتنسيق مع الرقابية التموينية بمديرية التموين ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، حملة مكبرة في شتى القطاعات بمدن ومراكز المحافظة؛ للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط الإداري بالمنشآت الخدمية والصحية.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد «318 عبوة منظفات ومستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، مواد غذائية منتهية الصلاحية، بإجمالي 21 صنفًا، 2 كليو لحوم غير صالحة، 5 شيكارة علف مجهولة المصدر»، وتحرير عدد 6 محاضر لأنشطة تجارية مختلفة لعدم إعلانها عن الأسعار بأي وسيلة من وسائل الإعلان، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.كما تمت إحالة 142 من العاملين ببعض المنشآت الصحية والوحدات المحلية للتحقيق؛ لتركهم العمل دون أي سند قانوني، بدائرة مركز شرطة كوم حمادة.