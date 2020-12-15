بوساطة مصرية.. تقدم فى مباحثات صفقة «الأسرى» بين حماس وإسرائيل

تشهد مباحثات صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة مصرية، تقدمًا، إذ تعمل الحركة على تجهيز قائمة بأسماء من تريد الإفراج عنهم من سجون تل أبيب، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها، حسبما أذاعت هيئة البث الإسرائيلية «كان».وأوضح جال بيرجر الإعلامي في هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن حماس ترى أن الفجوات كبيرة مع إسرائيل، ولم يحدث حتى الآن أي اخترق كبير، مشيرًا إلى أن الحركة الفلسطينية ترفض التنازل عن أسماء الأسرى القدامى، الذين نفذوا عمليات ضد الإسرائيليين، كما أنها ترفض أن تكون صفقة التبادل مقابل إقامة مشاريع داخل قطاع غزة المحاصر، أو إدخال المساعدات الطبية.وقدمت تل أبيب عرضًا لحركة حماس، عبر الوساطة المصرية، تحدثت فيه عن عقد صفقة تبادل أسرى مقابل إجراءات عدة لتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وإمكانية عن عدة أسرى في سجون تل أبيب غير المتورطين في عمليات ضد الإسرائيليين، مقابل تسليم حماس الأسرى الإسرائيليين لديها.