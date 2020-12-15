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القبلة

«العالمية لخريجي الأزهر» تحتفل بختام مشروع السفراء

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:45 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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احتفلت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بختام أنشطة مشروع "سفراء الأزهر" خلال 2020، بحضور ممثلي وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"، وقيادات الأزهر الشريف.

بدأ الاحتفال بعرض تقديمي عن أنشطة المشروع خلال العام، والتي تضمنت العمل على محاور متعددة، من برامج فكرية وتأهيلية متخصصة، أبرزها: "المعلم المحترف الدولي"، و"خبير في استخدام الأوفيس"، و"دبلومة مصمم ويب محترف"، و"اللغة الإنجليزية"، و"منحة 5000 أزهري"، حيث تم تأهيل 7500 أزهري.

وكذلك ما قام به المشروع بعد جائحة كورونا من مبادرات، بالإضافة إلى برنامج "سفراء الأزهر أونلاين"، والذي ناقش خلال لقاءاته عددًا من الموضوعات الهامة بالمجتمع وعصر التكنولوجيا، وإطلاق مبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي"، مع بيت العائلة المصرية وكل الكنائس المصرية.

وأكد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن الجامعة اهتمت بمجال ريادة الأعمال، وأنشأت حاضنات لمشاريع الطلاب، وأصبح لدى الجامعة حاضنة بكليتي الهندسة بقنا والعلوم بالقاهرة، وكذلك نادي ريادة الأعمال، وأن مشروع "سفراء الأزهر"، ببرامجه المتنوعة التي يقدمها يسهم في تكامل المكون الأزهري والعملي.

وقال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: إن مشروع "سفراء الأزهر" يؤكد على عدد من النقاط، أبرزها: التلاقي بين الأزهر وكل قطاعات الدولة والمؤسسات المحلية والإقليمية والعالمية، ثانيًا: التأكيد على أن الأزهر يؤكد قوة مصر الناعمة بمنهجها الوسطي؛ حيث إن هذا المشروع لا ينحصر في إطار معين، ولا دولة بعينها، وإنما هو مشروع يجمع دولا متعددة واتجاهات مختلفة، ويؤكد على صفة التنوع والاختلاف والتعارف والتعاون.

وأكد أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، أن هذا المشروع يهدف للاهتمام بالشباب الأزهري؛ حتى يكون خير سفير للأزهر الشريف في مصر وخارجه، استكمالًا لدور المنظمة وإسهاماتها المتعددة للشباب والطفل والمجتمع، وفي مجال تفنيد الأفكار المتطرفة.

وأشاد الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر، بالدور الفعال الذي تقوم به المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ومشروع "سفراء الأزهر"، والتناغم الذي يحدث بين المنظمة والجامعة، ويصب في تنمية إمكانيات الطلاب.

وأشار أحمد عباس الأمين العام المساعد للوجه القبلي، إلى أهمية الدور الذي قام به المشروع في كليات الوجه القبلي، وأنه لمس من خلال مشاركته بمبادرة "صناعة السلام والحوار المجتمعي"، والزيارات التي قام بها مع الفريق بالكنائس- أهمية وجود الأزهريين، وترحيب كل القيادات الكنسية بالتعاون المشترك.

ومن جانبه رحب اللواء إسماعيل الفار وكيل الوزارة، ورئيس الإدارة المركزية للمشروعات، بالتعاون مع المنظمة بمنحة 5000 أزهري؛ لتمكين الشباب اقتصاديًا، وتعزيز دور الوزارة والأزهر في التواصل مع الفئات المختلفة؛ لمواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ ثقافة الحوار، ونشر الثقافة الرقمية، وتأهيل خريجي الأزهر لسوق العمل.

وأوضحت الدكتورة أنوار عثمان، المشرف العام على المشروع، أن فريق "سفراء الأزهر" يعمل بكل دأب وجهد على تفعيل مختلف الأنشطة، واستحداث آليات وأفكار، تتناسب مع الشباب وخدمة المجتمع، وأن الجهد تضاعف بعد جائحة كورونا، وتحويل البرامج التدريبية من خلال الإنترنت، وأن سفراء الأزهر في الفترة القادم ستعمل على تأهيل 1000 من أعضاء هيئة التدريس، و5 آلاف أزهري دوليًا، وكذلك الاهتمام بالسوشيال ميديا، وفهم آلياته؛ لمواجهة خطاب الكراهية، والعمل على تنفيذ مبادرة صناعة السلام.

وفي الختام، كرمت المنظمة وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب"؛ لتعاونها بمنحة 5000 أزهري وكذلك الأمانة العامة للوجه القبلي؛ لدعمهم مبادرة صناعة السلام والحوار المجتمعي، كما تم تكريم السادة منسقي المشروع بكليات جامعة الأزهر، والسادة العمداء، وفريق متطوعي "سفراء الأزهر".

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