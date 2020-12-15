رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تعرف على مجموعة كبيرة من الأغذية والمشروبات لتقوية المناعة

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 05:08 م
الشتاء
الشتاء
وكالات
طباعة
يتزامن انتشار الحالات المرضية مع قدوم فصل الشتاء ولكن هذا العام الأمر يزداد سوءًا مع انتشار جائحة الفيروس التاجي في جميع أنحاء العالم، لذا الانتباه إلى طبيعة الغذاء التي يجب اعتمادها خلال فترة المرض.

وحسبما أفادت صحيفة "ذا صن" في تقرير لها اليوم هناك مجموعة كبيرة من الأغذية والمشروبات التي ينصح المرضى بتناولها والتي تعمل على تقوية الجسم ومساعدته لاستعادة قوته، إضافة لذلك توجد جملة من الأطعمة الغذائية والمشروبات الواجب تفاديها خلال هذه الفترة أيضًا.

ومن أبرز الأطعمة الشائع استخدامها خلال فترة المرض هي "الشوربة" بأنواعها، خاصة شوربة الدجاج التي تحقق فائدة مثلى لاحتوائها على الأنسيرين الذي يعد من أهم مضادات الأكسدة الذي يساعد في القضاء على البكتيريا.

وكذلك يعتبر العسل من أبرز المكونات الواجب اعتمادها للتخفيف من حدة المرض، وذلك لدوره الكبير في الحفاظ على مناعة الجسم وتقويتها، كما يساعد الجسم على محاربة مرضه بشكل أفضل وأسرع.

ويأتي أيضًا شاي النعناع في مقدمة المشروبات التي تعمل كمضاد للأكسدة تفيد الجسم لاحتوائه على المنثول، إضافة لدوره الكبير في محاربة الالتهابات.

وعلى الجهة المقابلة، توجد بعض المنتجات التي يجب تفاديها والابتعاد عنها حتى يعود الجسم لحالته الطبيعية، التي يتناولها الكثير من الناس جاهلين ضررها.

ومن أبرزها المشروبات الحاوية على الكافيين التي يرغب بها المريض لتعويض السوائل المفقودة، لكنها حقيقة من المشروبات التي تسبب زيادة في الصداع والتعب الحاصل للجسم.

كما تعد الألبان ومنتجاتها في قائمة الأغذية الواجب الابتعاد عنها لما تسببه من زيادة في اضطرابات الجهاز الهضمي إضافة للنفخة وآلام مزعجة في البطن.

والجدير بالذكر أن الكثير من الأطباء ينصحون مرضاهم بالابتعاد عن هذه المنتجات ويقدمون لهم العديد من الأنظمة الغذائية الحاوية على المواد المفيدة للمساهمة في إسراع عملية الشفاء.

موضوعات متعلقة

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020.. استعلم الآن عبر موقع أكاديمية الشرطة

محمد الباز: نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب رفع وعي المجتمع

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

حالة الطقس في مصر.. أمطار غزيرة على السواحل ومحافظات.. و«الري» تستعد

الصور

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

image description

غرق 25 منزلا في حوض حسن بكري بدمياط في مياه الصرف الصحي (صور)

image description

مد وقف العمل بقرار أجهزة الصيد فى دمياط لمدة عام

الأكثر قراءة

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

دراسة: آلية شبيهة بالتسونامى فى الدماغ قد تنذر بالصداع النصفى

تعرف على مجموعة كبيرة من الأغذية والمشروبات لتقوية المناعة

اكتشاف فوائد جديدة للعزلة الاجتماعية

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو في بريطانيا

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
جلال حمام
مصر تتحدى المستحيل.. وتبني دولتها الحديثة
لواء. محسن الفحام
رؤية جديدة للحياة البرلمانية فى مصر
منى رجب
الانتخابات البرلمانية تنتصر رغم كورونا.. وآمال عريضة مع البرلمان الجديد
مؤمن المحمدي
12 دورى
المزيد

الثقافة

«القومي للترجمة» يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

محاضرة تناقش «تواصل اللغة المصرية القديمة لدى الشعب المصري» غدا

رضا عطية: نحتاج لقوانين تكافئ الطموحات العريضة والتحديات الكبري

جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو