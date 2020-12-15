رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة جديدة تكشف المسئول عن تدمير حضارات الأنهار فى آسيا

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:47 م
حضارات الأنهار
حضارات الأنهار
وكالات
طباعة
زعمت دراسة جديدة أن تغير المناخ - وليس جنكيز خان - هو المسئول عن القضاء على حضارات الأنهار في آسيا الوسطى قبل 700 عام.

وحسبما أفادت صحيفة "ديلي ميل" قام باحثون بريطانيون بالتحقيق في قنوات النهر حول بحر آرال في آسيا الوسطى، والتي كانت تاريخيًا كتلة شاسعة من المياه، ولكنها الآن تمثل جزءًا صغيرًا من حجمها السابق.

ومنذ مئات السنين، كان بحر آرال وأنهاره الرئيسية مركز حضارات الأنهار المتقدمة، التي استخدمت الري بمياه الفيضانات في الزراعة.

وغالبا ما يُعزا تدهور المنطقة إلى الغزو المدمر من قبل الإمبراطورية المغولية في أوائل القرن الثالث عشر، بقيادة خان الأسطوري.

ومع ذلك، فإن البحث الجديد في ديناميكيات الأنهار على المدى الطويل وشبكات الري القديمة، يظهر أن تغير المناخ وظروف الجفاف كانت وراء السبب الحقيقي.

وأعاد الخبراء بناء آثار تغير المناخ على الزراعة بمياه الفيضانات في المنطقة، جزئيًا باستخدام التأريخ الإشعاعي لقنوات الري.

ووجدوا أن تناقص تدفق الأنهار- الناجم عن ظروف الجفاف- كان مهمًا للقضاء على هذه الحضارات المزدهرة سابقا.

وقال معد الدراسة البروفيسور مارك ماكلين، مدير مركز لينكولن للمياه وصحة الكواكب في الجامعة: "يُظهر بحثنا أن تغير المناخ، وليس جنكيز خان، كان السبب النهائي لانهيار حضارات الأنهار المنسية في آسيا الوسطى. وجدنا أن آسيا الوسطى تعافت بسرعة بعد الغزوات في القرنين السابع والثامن الميلاديين بسبب الظروف الرطبة المواتية. لكن الجفاف الذي طال أمده أثناء وبعد الدمار المغولي اللاحق قلل من قدرة السكان المحليين على الصمود ومنع إعادة إنشاء الزراعة القائمة على الري على نطاق واسع".

وبدأ حوض بحر آرال في آسيا الوسطى بالانكماش في الستينيات وجف إلى حد كبير بحلول عام 2010، فيما وصفته اليونسكو سابقًا بـ"مأساة بيئية".

ولكنها كانت ذات يوم بحيرة شاسعة تقع بين كازاخستان وأوزبكستان، وتغطي مساحة تبلغ نصف مساحة إنجلترا. وكان نهراها الرئيسيان أموداريا وسير داريا، مركزًا لحضارات النهر المتقدمة ومحورًا رئيسيًا لطرق الحرير على مدى أكثر من 2000 عام.

وكانت طرق الحرير هي الطرق البرية التاريخية التي استضافت تجارة الحرير المربحة، وربطت شرق آسيا وجنوب شرق آسيا بجنوب آسيا وبلاد فارس وشبه الجزيرة العربية وشرق إفريقيا وجنوب أوروبا.

وركز البحث على المواقع الأثرية وقنوات الري في واحة أوترار، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو والتي كانت في السابق مركزًا تجاريًا على طريق الحرير، يقع في نقطة التقاء نهري سير داريا وآريس في جنوب كازاخستان الحالية.

ودرس الباحثون المنطقة لتحديد متى تم التخلي عن قنوات الري والديناميكيات السابقة لنهر آريس، الذي تغذي مياهه القنوات.

وأعاد البروفيسور ماكلين وزملاؤه بناء آثار تغير المناخ على الزراعة بمياه الفيضانات في المنطقة منذ حوالي 700 عام.

ووجدوا أن التخلي عن أنظمة الري يتطابق مع مرحلة تآكل قاع النهر بين القرنين العاشر والرابع عشر، والتي تزامنت مع فترة جفاف مع انخفاض تدفقات الأنهار، بدلا من أن تتوافق مع الغزو المغولي.

ويُظهر تحليل أنماط الأنهار التاريخية والمواقع الأثرية أن المنطقة انتعشت سريعًا بعد الغزوات في القرنين السابع والثامن، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الظروف الرطبة المواتية.

ولكن من المحتمل أن يكون الجفاف الشديد الذي أعقب الدمار المغولي في وقت لاحق، منع إعادة إنشاء الزراعة القائمة على الري على نطاق واسع.

وأظهر البحث، الذي نُشر في Proceedings of the National Academy of Sciences، الدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه الأنهار في تشكيل تاريخ العالم، وفقًا للباحثين.

موضوعات متعلقة

محمد الباز: نعيش ظرفا استثنائيا يتطلب رفع وعي المجتمع

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

«عيب أوي».. أمير مرتضى يوجه رسالة للمرشحين لانتخابات الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحي غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

حريق هائل بأحد الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

الأكثر قراءة

«النواب» يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب مع الإمارات

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو فى بريطانيا

دراسة جديدة تكشف المسئول عن تدمير حضارات الأنهار فى آسيا

كل ما تريد معرفته عن مشروع الرعاية الصحية للمهندسين 2021

بريطانية تهدي صديقها الكفيف نسخة بارزة لسونار يصور جنينهما

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لغتنا العربية.. في عيدها
جلال حمام
مصر تتحدى المستحيل.. وتبني دولتها الحديثة
لواء. محسن الفحام
رؤية جديدة للحياة البرلمانية فى مصر
منى رجب
الانتخابات البرلمانية تنتصر رغم كورونا.. وآمال عريضة مع البرلمان الجديد
المزيد

الثقافة

التاريخ السري| لماذا اعتقد العلماء أن الهرم الأكبر بناه الفضائيون؟

جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

«القومي للترجمة» يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

محاضرة تناقش «تواصل اللغة المصرية القديمة لدى الشعب المصري» غدا