إصابة وزير مالية تونس بكورونا تُلغى زيارة «المشيشى» لإيطاليا

ألغى رئيس الوزراء التونسي، هشام المشيشي، زيارته إلى إيطاليا التي كانت مقررة اليوم الثلاثاء؛ بسبب إصابة وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار التونسي، علي الكعلي، بفيروس كورونا؛ والذى كان ضمن الوفد الذي سيرافق رئيس الحكومة.وأوضح مدير ديوان رئيس الحكومة التونسية، معز لدين الله المقدم- في تصريح اليوم- أن التحاليل المجراة بباريس قبل التوجه إلى إيطاليا كانت إيجابية بالنسبة لوزير المالية، فيما كانت سلبية لبقية الوفد، ومن المنتظر أن يعود رئيس الحكومة، اليوم، إلى تونس بعد أن أنهى زيارته إلى فرنسا.