بدء اختبارات الدفعة الرابعة من  مشروع «ابدأ حلمك»

بدأت مساء الأحد الماضي فرقة مسرح الشباب بالبيت الفنى للمسرح، برئاسة الفنان إسماعيل مختار، الاختبارات الخاصة بمشروع "ابدأ حلمك"، والتي تستمر حتى شهر يناير من الساعة الثالثة عصرًا حتى الساعة السابعة مساء على المسرح العائم بالمنيل.يقول المخرج عادل حسان، مدير فرقة مسرح الشباب، إنه تقدم للورشة نحو ١٥٦٠ متقدمًا للانضمام للورشة في قسم "التمثيل " والتي تجري حاليًا اختباراتهم من قبل مجموعة من المتخصصين الأكاديميين، وهم الدكتور كمال عطية "تمثيل"، والدكتور علاء عبدالعزيز "دراما "، والفنان محمد نبيل منيب "تمثيل"، والفنانة "عبير لطفي" تمثيل، والفنان كريم عرفة "أداء صوتي وغناء"، ومصممة الرقصات والمخرجة كريمة بدير، و٢٨ متقدمًا للانضمام للورشة في قسم "الإخراج" التي من المنتظر اختباراتهم والمقابلات الشخصية لهم نهاية الشهر الحالي ديسمبر تحت إشراف المخرج عادل حسان، والدكتور علاء عبدالعزيز، حيث إنه من المقرر أن تضم الدفعة الرابعة لورشة "ابدأ حلمك" حوالي 60 متدربًا في المرحلة العمرية من ١٨ وحتى ٣٥ عامًا.جدير بالذكر أن مشروع ورشة "أبدأ حلمك" تقام تحت رعاية ودعم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، والتي تتم من خلالها تعليم كل فنون التمثيل والإخراج وغيرها من مهارات الارتجال والكتابة - الغناء والموسيقى، الأداء الحركي، وتختتم بتقديم عرض مسرحي نتاج التدريب.