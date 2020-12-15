ناسا تنشئ ما يشبه صوت المستعرات الأعظمية والمجرات المتصادمة في الفضاء

نشرت وكالة الفضاء عدة مقاطع فيديو لما يشبه "صوت" مستعر أعظم ومجموعة مجرات متصادمة، وذلك بفضل برنامجها "صوتنة البيانات".ويمكن رؤية تجمع الطلقة، وهي مجموعة من المجرات تبعد 3.7 مليار سنة ضوئية عن الأرض والتي قدمت أول دليل على المادة المظلمة، من خلال عدسة الجاذبية في الفيديوهات التي نشرتها وكالة الفضاء الأمريكية.وصرحت الوكالة: "بتحويل هذا إلى صوت، تنتقل البيانات من اليسار إلى اليمين، وكانت كل طبقة من البيانات مقتصرة على نطاق تردد معين". ويتم تمثيل البيانات التي تظهر المادة المظلمة بأقل ترددات، بينما يتم تعيين الأشعة السينية لأعلى ترددات. والمجرات في الصورة التي كشفت عنها بيانات هابل، وكثير منها في العنقود، تقع في ترددات متوسطة المدى. وبعد ذلك، داخل كل طبقة، يتم ضبط درجة الصوت على الزيادة من أسفل الصورة إلى أعلى بحيث تنتج الكائنات باتجاه الأعلى درجات ألوان أعلى".وساعد مرصد شاندرا للأشعة السينية، الذي يبحث في المجرات البعيدة، في إنتاج فيديو آخر لسديم السرطان، والذي تم اكتشافه لأول مرة في عام 1054 بعد الميلاد.وأضافت ناسا أن: "المحرك الدائم للسديم يمكن رؤيته بالتلسكوبات الحديثة. إن دوران السديم وحقله المغناطيسي القوي، الذي يولد دفقات من المادة والمادة المضادة تتدفق بعيدا عن أقطابها"، تُرجمت إلى أطوال موجية مختلفة، يقترن كل منها بمجموعة مختلفة من الأدوات.وتابعت ناسا: "الأشعة السينية من شاندرا (زرقاء وبيضاء) نحاسية، وبيانات الضوء البصري من هابل (الأرجواني) هي الخيوط، ويمكن سماع بيانات الأشعة تحت الحمراء من مقراب سبيتزر الفضائي (باللون الوردي) في آلات النفخ الخشبية. وفي كل حالة، يتم تشغيل الضوء الذي يقع استقباله باتجاه الجزء العلوي من الصورة حيث يتم تشغيل نغمات صوتية أعلى وإضاءة أكثر سطوعا بصوت أعلى".والمستعر الأعظم 1987A، الذي يبعد نحو 168 ألف سنة ضوئية عن الأرض، "كان أحد أكثر انفجارات المستعرات الأعظمية سطوعا منذ قرون"، كما أوضحت وكالة ناسا على موقعها الإلكتروني.