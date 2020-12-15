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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

شهود عيان لحريق سوق الحى العاشر: «عشنا ليلة مرعبة»

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 03:48 م
جريدة الدستور
حسام عسل
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تمكنت قوات الحماية المدنية، فجر اليوم، من السيطرة على حريق نشب في سوق الخضار بمنطقة الحي العاشر بمدينة نصر، استمر لمدة 3 ساعات متصلة والدفع بـ10 سيارات إطفاء و3 خزانات مياه.

وقال أحد شهود العيان إنهم عاشوا حالة من الذعر من مشهد انتشار ألسنة النيران التي كانت تلتهم كل شيء بشكل سريع، واستعانوا بطفايات حريق قبل قدوم سيارات الإطفاء، بينما أخلى البعض المنازل والمحلات المجاورة لمكان الحريق من المواد سريعة الاشتعال، خاصة وأن هناك فرنًا على بعد أمتار بسيطة من مكان الحريق به أسطوانات غاز.

وأضاف آخر أن ألسنة اللهب ظهرت بالقرب من أحد الكبائن الكهربائية الملاصقة للعمارة المتضررة وبالقرب من عربات الخضار الخشبية المتواجدة بالشارع ما يحتمل أن يكون الحريق بسبب ماس كهربائي.

وأكد أن النار كانت تزحف بشكل كبير، بدأت من أسفل ووصلت إلي الدور الثالث من العمارة ولم يتمكن الأهالي من مواجهة وهج النار وظل رجال الإطفاء يحاولون إخمادها لمدة ثلاث ساعات متواصلة حتى تمكنوا أخيرا في حوالي الخامسة صباحًا دون وقوع ضحايا.

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