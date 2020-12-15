رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 15 ديسمبر 2020 الموافق 30 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

الثلاثاء 15/ديسمبر/2020 - 06:37 م
اللواء طارق الفقي
اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
طباعة
تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، مستشفى سوهاج العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الإمكانيات الطبية المتاحة بتلك المنشآت، بحضور العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عمران، مدير مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام، والمقدم أسامة عبدالهادي، مدير مستشفى سوهاج العسكري، وفريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد المستشفى العسكري، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 22 جهاز غسيل كلوي لخدمة 95 مريضًا من العسكريين والمدنيين، كما تفقد قسم العناية المركزة، ويضم 12 سريرًا مجهزًا بأحدث الأجهزة الطبية من أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة ملاحظة.

كما تفقد المحافظ قسم العمليات، ويشمل 2 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة لاستقبال حالات الجراحة العامة، وغرفة لحالات مناظير الجهاز الهضمي، وغرفة عمليات الرمد لحالات صندوق تحيا مصر مبادرة "نور حياة"، وتفقد "الفقي" كذلك قسم الاستقبال، وقسم الأشعة، ويضم جهاز رنين مغناطيسي، وأجهزة للأشعة المقطعية، والعادية، والتليفزيونية.

وأوضح مدير المستشفى أن يضم 2 قسم داخلي يشمل 22 غرفة مريض بإجمالي 50 سريرًا، بالإضافة إلى قسم التحاليل الطبية ويضم معملًا متكاملًا بأحدث أجهزة التحاليل الطبية، وبه نظام بيانات المريض لضمان مدى دقة النتائج، وكذلك العيادات الخارجية تضم جميع التخصصات، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بالتعاقد مع استشاريين وإخصائيين لجميع التخصصات للكشف على العسكريين والمدنيين. 

وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام، الذي تم إنشاؤه في أبريل عام 2013 ضمن 9 مراكز لعلاج الأورام على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء عن مرضى الأورام، وأوضح مدير المركز أنه يتم استقبال كافة حالات الأورام التي تحتاج إلى علاج إشعاعي ثنائي الأبعاد، أو ثلاثي الأبعاد، مشيرا إلى أن المركز يخدم جميع الفئات، سواء المستفيدين بقرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين لمظلة التأمين الصحي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن المركز ساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الأورام، وذلك بالتعاون بين معهد الأورام بسوهاج ومستشفى جامعة سوهاج.

وأشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز سواء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، أو المنشآت والأجهزة الطبية، مؤكدا أن مستشفى سوهاج العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام إضافة قوية للمنظومة الطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام
محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الثلاثاء 15-12-2020

نتيجة القبول بكلية الشرطة 2020.. استعلم الآن عبر موقع أكاديمية الشرطة

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

مكافأة لسائق قطار منع حدوث كارثة في قنا

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال السيطرة على حريق أشجار ومخلفات بحي غرب (صور)

image description

رئيس جامعة دمياط يتابع إنشاء مجمع 10 كليات

image description

حريق هائل بأحد الزراعات بجوار جامعة أسيوط

image description

65 مدرسة لإجراء الاختبار الإلكتروني لأولى ثانوي بدمياط

image description

في يومها الأول.. «جسور 10» توقع الكشف على 629 مريضا بأسيوط

الأكثر قراءة

«النواب» يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب مع الإمارات

صبحى: لن نشارك في دورة شمال أفريقيا.. وطائرة خاصة لعودة المنتخب (خاص)

مصدر بلجنة الانضباط يكذب كهربا فى واقعة محمد فضل

طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة بالرقم القومي

إنفوجراف

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مؤسسة معنية بالطبيعة توضح السبل لمساعدة الأشجار على النمو فى بريطانيا

دراسة جديدة تكشف المسئول عن تدمير حضارات الأنهار فى آسيا

كل ما تريد معرفته عن مشروع الرعاية الصحية للمهندسين 2021

بريطانية تهدي صديقها الكفيف نسخة بارزة لسونار يصور جنينهما

أيام زمان

«قمر 14».. قصة الهجوم على محمد عبدالوهاب بسبب نجوى فؤاد

«دى قالتلك يا خاين».. قصة غضب هدى سلطان من فريد شوقى

«يُعلق من أذنيه لمدة 3 أيام».. عقوبات فرضها محمد على وقت الأوبئة

«حبس فى الفندق وخلاف لسنوات».. كواليس علاقة «الموجى» و«العندليب»

مقالات الرأي
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
لغتنا العربية.. في عيدها
جلال حمام
مصر تتحدى المستحيل.. وتبني دولتها الحديثة
لواء. محسن الفحام
رؤية جديدة للحياة البرلمانية فى مصر
منى رجب
الانتخابات البرلمانية تنتصر رغم كورونا.. وآمال عريضة مع البرلمان الجديد
المزيد

الثقافة

التاريخ السري| لماذا اعتقد العلماء أن الهرم الأكبر بناه الفضائيون؟

جائزة ساويرس تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو

«القومي للترجمة» يحتفل باليوم العالمي للغة العربية

محاضرة تناقش «تواصل اللغة المصرية القديمة لدى الشعب المصري» غدا