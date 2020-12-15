محافظ سوهاج يتفقد المستشفى العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام

، بالإضافة إلى قسم التحاليل الطبية ويضم معملًا متكاملًا بأحدث أجهزة التحاليل الطبية، وبه نظام بيانات المريض لضمان مدى دقة النتائج، وكذلك العيادات الخارجية تضم جميع التخصصات، وهي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية بالتعاقد مع استشاريين وإخصائيين لجميع التخصصات للكشف على العسكريين والمدنيين.



وشملت جولة المحافظ كذلك تفقد مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام، الذي تم إنشاؤه في أبريل عام 2013 ضمن 9 مراكز لعلاج الأورام على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء عن مرضى الأورام، وأوضح مدير المركز أنه يتم استقبال كافة حالات الأورام التي تحتاج إلى علاج إشعاعي ثنائي الأبعاد، أو ثلاثي الأبعاد، مشيرا إلى أن المركز يخدم جميع الفئات، سواء المستفيدين بقرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين لمظلة التأمين الصحي بالمحافظة والمحافظات المجاورة، لافتا إلى أن المركز ساهم بشكل كبير في القضاء على قوائم الانتظار لمرضى الأورام، وذلك بالتعاون بين معهد الأورام بسوهاج ومستشفى جامعة سوهاج.



وأشاد محافظ سوهاج بالمستوى المتميز سواء الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، أو المنشآت والأجهزة الطبية، مؤكدا أن مستشفى سوهاج العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام إضافة قوية للمنظومة الطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه السيد أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ، مستشفى سوهاج العسكري ومركز القوات المسلحة لعلاج الأورام، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على الإمكانيات الطبية المتاحة بتلك المنشآت، بحضور العقيد أسامة رشاد، المستشار العسكري للمحافظة، والعميد أحمد عمران، مدير مركز القوات المسلحة لعلاج الأورام، والمقدم أسامة عبدالهادي، مدير مستشفى سوهاج العسكري، وفريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج.وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد المستشفى العسكري، حيث تفقد قسم الغسيل الكلوي الذي يضم 22 جهاز غسيل كلوي لخدمة 95 مريضًا من العسكريين والمدنيين، كما تفقد قسم العناية المركزة، ويضم 12 سريرًا مجهزًا بأحدث الأجهزة الطبية من أجهزة تنفس صناعي، وأجهزة ملاحظة.كما تفقد المحافظ قسم العمليات، ويشمل 2 غرفة عمليات مجهزة بأحدث الأجهزة لاستقبال حالات الجراحة العامة، وغرفة لحالات مناظير الجهاز الهضمي، وغرفة عمليات الرمد لحالات صندوق تحيا مصر مبادرة "نور حياة"، وتفقد "الفقي" كذلك قسم الاستقبال، وقسم الأشعة، ويضم جهاز رنين مغناطيسي، وأجهزة للأشعة المقطعية، والعادية، والتليفزيونية.وأوضح مدير المستشفى أن يضم 2 قسم داخلي يشمل 22 غرفة مريض بإجمالي 50 سريرًا