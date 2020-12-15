آراب نيوز: عقوبات أمريكا ضد تركيا تعكس شكل العلاقات في عهد بايدن

أكدت صحيفة "آراب نيوز" السعودية أن العقوبات الأمريكية على تركيا تمهد الطريق لمزيد من المواجهة بين البلدين، حيث يستعد الرئيس المنتخب جو بايدن، لتولي منصبه في شهر يناير المقبل.وتابعت أن هذه الخطوة تأتي في وقت حساس في العلاقات بين واشنطن وأنقرة، اللتين كانتا على خلاف منذ أكثر من عام، بسبب صفقة أسلحة بين تركيا وروسيا، والتي أسفرت عن شراء نظام الدفاع الصاروخي S-400، إلى جانب الإجراءات التركية في سوريا، والصراع بين أرمينيا وأذربيجان وشرق البحر الأبيض المتوسط.وكانت الولايات المتحدة قد طردت تركيا سابقًا من برنامج تطوير وتدريب مقاتلات الشبح F- 35، بسبب عملية الشراء، لكنها لم تتخذ خطوات أخرى على الرغم من التحذيرات المستمرة من المسئولين الأمريكيين الذين اشتكوا منذ فترة طويلة من شراء S-400، والتي يقولون إنها لا يتوافق مع معدات الناتو، مما يشكل تهديدًا محتملًا لأمن الحلفاء.وتستهدف العقوبات رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، ووكالة المشتريات العسكرية في البلاد، ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة مسئولين كبار آخرين.ووفقا للعقوبات سيتم تجميد أي أصول قد يمتلكها المسئولون الأربعة في الولايات القضائية الأمريكية، وتمنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.وتشمل أيضًا حظرًا على معظم تراخيص التصدير والقروض والائتمانات للوكالة.وأجلت الإدارة الأمريكية فرض عقوبات خارج برنامج المقاتلات لأشهر، وذلك جزئيًا لمنح المسئولين الأتراك الوقت لإعادة النظر في نشره، كما يؤكد البعض أن السبب يعود للعلاقة الشخصية بين ترامب وأردوغان.ومع ذلك، في الأشهر الماضية، مضت تركيا قدما في اختبار النظام، مما أثار انتقادات من الكونجرس وغيره ممن طالبوا بفرض العقوبات بموجب قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات، أو CAATSA، الذي يفرض عقوبات على المعاملات التي تعتبر ضارة بمصالح الولايات المتحدة.